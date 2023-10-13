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Євросоюз розраховує, що Китай підтримає формулу миру України, - Боррель

П'ятниця 13 жовтня 2023 20:33
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Євросоюз розраховує, що Китай підтримає формулу миру України, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, голова дипломатії ЄС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Європейський Союз очікує від Китаю підтримку української формули миру. Така ініціатива допоможе завершити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

Боррель зазначив, що попросив Китай "використати свій вплив на Росію, щоб зупинити агресивну війну", а також застеріг від підтримки країни-агресора.

"Досі - і я дякую за це - жодної прямої військової підтримки Росії не було, але це те, що для нас є дуже важливим питанням", - уточнив голова дипломатії ЄС.

Він наголосив, що війна між Росією та Україною має закінчитися. А для цього потрібно розпочати переговори про мир.

"Найкращий спосіб для нас досягти прогресу у цих переговорах - це українська формула миру, і ми розраховуємо на підтримку Китаю", - розповів Боррель.

Також глава дипломатії ЄС додав, що закликав Китай допомогти досягти відновлення зернової угоди, яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем.

Формула миру

Нагадаємо, ще минулого року президент України Володимир Зеленський представив формулу миру, яка складається з 10 пунктів. У них окреслені кроки для завершення війни між нашою країною та Росією.

Офіційні особи України розраховують, що таку ініціативу підтримає якнайбільше країн, у тому числі й Китай.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно наголошував, що допомога у реалізації формули миру Китаєм та іншими країнами Глобального півдня дозволить політично та економічно ізолювати Росію.

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