Евросоюз начнет вступительные переговоры с Украиной в июне: названа дата

Что предшествовало

Стоит заметить, что лидеры стран ЕС дали "зеленый свет" на начало вступительных переговоров с Украиной еще в декабре прошлого года. Для того, чтобы они стартовали, необходимы были соответствующие решения в блоке, в том числе и одобрение переговорной рамки.

Венгрия в ходе встреч на уровне послов ЕС несколько раз блокировала такое решение из-за претензий к украинской политике в отношении национальных меньшинств.

При этом в отношении начала вступительных переговоров с Молдовой у Будапешта никаких претензий не было.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.