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Євросоюз розпочне вступні переговори з Україною у червні: названо дату

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Посли Євросоюзу схвалили переговорну рамку щодо вступу України до блоку. Переговори розпочнуться вже 25 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter та бельгійське головування в ЄС у Twitter.

"Угорщина більше не блокує переговорну рамку для України і, відповідно, Молдови. Компромісний текст узгоджено. Тепер Україна та Молдова мають офіційно розпочати переговори щодо вступу до Євросоюзу 25 червня", - написав Йозвяк.

Оновлено 22:34

Головування Бельгії в ЄС підтвердило, що посли країн-членів підтримали рамки переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку.

"Бельгійське головування зкличе перші міжурядові конференції 25 червня", - йдеться у повідомленні.

Такі конференції означають фактичний страт вступних переговорів.

Що передувало

Варто зауважити, що лідери країн ЄС дали "зелене світло" на початок вступних переговорів з Україною ще у грудні минулого року. Для того, щоб вони стартували, потрібні були відповідні рішення в блоці, у тому числі схвалення переговорної рамки.

Угорщина під час зустрічей на рівні послів ЄС кілька разів блокувала таке рішення через претензії до української політики щодо національних меншин.

При цьому щодо початку вступних переговорів з Молдовою у Будапешта жодних претензій не було.

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