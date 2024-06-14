Євросоюз розпочне вступні переговори з Україною у червні: названо дату

Що передувало

Варто зауважити, що лідери країн ЄС дали "зелене світло" на початок вступних переговорів з Україною ще у грудні минулого року. Для того, щоб вони стартували, потрібні були відповідні рішення в блоці, у тому числі схвалення переговорної рамки.

Угорщина під час зустрічей на рівні послів ЄС кілька разів блокувала таке рішення через претензії до української політики щодо національних меншин.

При цьому щодо початку вступних переговорів з Молдовою у Будапешта жодних претензій не було.

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