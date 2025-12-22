Евросоюз продлил экономические санкции против РФ до середины 2026 года

"Сегодня Совет (ЕС - ред.) продлил действие ограничительных мер ЕС, учитывая продолжающиеся действия Российской Федерации, дестабилизирующие ситуацию в Украине, еще на 6 месяцев, до 31 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в Брюсселе, ограничения охватывают широкий спектр мер: торговлю, финансы, энергетику, технологии, товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

Также санкции предусматривают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и отдельных нефтепродуктов из РФ в Европейский Союз, изъятие ряда российских банков из системы SWIFT, а также приостановление деятельности и лицензий в ЕС нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных медиа.

Кроме того, конкретные меры дают возможность ЕС противодействовать обходу санкций.

"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать основные нормы международного права, целесообразно поддерживать в силе все меры ЕС и принимать дополнительные меры, если это необходимо", - говорится в сообщении.

В Брюсселе также отметили, что ЕС готов и в дальнейшем усиливать давление на Россию, в частности, путем введения дополнительных санкций.