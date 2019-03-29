Євросоюз продовжив операцію "Софія" в Середземному морі

Європейський союз продовжив термін операції "Софія", спрямованої на встановлення контролю за міграційним рухом і безпекою в Середземномор'ї, до 30 вересня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської Ради.

Повідомляється, що Рада ЄС сьогодні продовжила мандат операції "Софія" (EUNAVFOR MED Operation Sophia) до 30 вересня 2019 року. Командувач операції отримав інструкції тимчасово припинити застосування військово-морських компонентів на строк такого продовження за оперативними обставинами.

У той же час зазначається, що країни-члени Євросоюзу продовжать роботу над пошуком прийнятного рішення по розвантаженню судів з біженцями на виконання рішень Європейської Ради з червня 2018 року.

Мандат операції буде виконуватися з використанням посилених можливостей повітряного спостереження, посилення підтримки сил берегової охорони і військово-морських сил Лівії у виконанні правоохоронних завдань на морі та узбережжі, а також шляхом продовження тренувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість заявок на отримання притулку від громадян країн з безвізовим режимом поїздок в ЄС досягло 13 тис. 646, що є рекордним показником з літа 2015 року.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європейського союзу про необхідність перегляду Шенгенської зони.