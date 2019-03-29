Евросоюз продлил операцию "София" в Средиземном море

Европейский союз продлил срок операции "София", направленной на установление контроля за миграционным движением и безопасностью в Средиземноморье, до 30 сентября 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сайт Европейского Совета.

Сообщается, что Совет ЕС сегодня продлил мандат операции "София" (EUNAVFOR MED Operation Sophia) до 30 сентября 2019 года. Командующий операции получил инструкции временно приостановить применение военно-морских компонентов на срок такого продления по оперативным обстоятельствам.

В то же время отмечается, что страны-члены Евросоюза продолжат работу над поиском приемлемого решения по разгрузке судов с беженцами во исполнение решений Европейского Совета с июня 2018 года.

Мандат операции будет выполняться с использованием усиленных возможностей воздушного наблюдения, усиления поддержки сил береговой охраны и военно-морских сил Ливии в исполнении правоохранительных задач на море и побережье, а также путем продолжения тренировок.

Напомним, ранее сообщалось, что количество заявок на получение убежища от граждан стран с безвизовым режимом поездок в ЕС достигло 13 тыс. 646, что является рекордным показателем с лета 2015 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал страны Европейского союза о необходимости пересмотра Шенгенской зоны.