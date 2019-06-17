Євросоюз закликав ретельно розслідувати напад на танкери

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу закликали провести незалежне розслідування нещодавніх нападів на танкери у Оманській затоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, під час зустрічі керівників МЗС країн-членів Євросоюзу, яка відбувається сьогодні, 17 червня, у Люксембурзі, європейські дипломати приєдналися до заклику генсека ООН Антоніу Гутерріша провести незалежне розслідування нападів на танкери.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто зазначив, що необхідно провести "справжнє розслідування" інциденту та з'ясувати всі факти, щоб довести чи спростувати причетність Ірану.

У свою чергу глава люксембурзького МЗС Жан Ассельбор порівняв сучасну ситуацію у Перській затоці з подіями 2003 року, коли США обґрунтовували вторгнення в Ірак наявністю доказів спроби Саддама Хусейна застосувати хімічну та біологічну зброю.

Нагадаємо, раніше принц-наступник Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман звинуватив Іран в нещодавній атаці на два танкери в Оманській затоці. За словами Салмана, саме Тегеран несе відповідальність за напади на танкери в Оманській затоці.

РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант звинуватив Іран у нападі на танкери в Оманській затоці. За словами Ханта, такого висновку дійшов британський уряд після "власної оцінки" інциденту.