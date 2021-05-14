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Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію шукати мирні рішення в конфлікті на кордоні

Автор: РБК-Україна

Азербайджан і Вірменія повинні мирним шляхом вирішити питання демаркації своїх кордонів. У Брюсселі зазначили, що вітають контакти між представниками конфліктуючих сторін.

Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Делімітація і демаркація кордонів повинні вирішуватися шляхом переговорів в інтересах безпеки місцевого населення. Ми вітаємо триваючі контакти на технічному рівні між двома сторонами", - заявив він.

Боррель також зазначив, що Євросоюз продовжує підтримувати всеосяжне врегулювання конфлікту і закликає обидві країни шукати мирні рішення, зберігаючи стабільність в регіоні.

Нагадаємо, в останні дні відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників по ОДКБ.

МЗС Азербайджану назвав реакцію Вірменії неадекватною. За версією Баку, згідно з мирною угодою після війни за Нагірний Карабах, в прикордонних з Вірменією районах розміщуються азербайджанські прикордонники.

При цьому виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. У листі він попросив Росію надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікт в Нагірному Карабасі.

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