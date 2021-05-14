Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію шукати мирні рішення в конфлікті на кордоні

Азербайджан і Вірменія повинні мирним шляхом вирішити питання демаркації своїх кордонів. У Брюсселі зазначили, що вітають контакти між представниками конфліктуючих сторін.

Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Делімітація і демаркація кордонів повинні вирішуватися шляхом переговорів в інтересах безпеки місцевого населення. Ми вітаємо триваючі контакти на технічному рівні між двома сторонами", - заявив він. Боррель також зазначив, що Євросоюз продовжує підтримувати всеосяжне врегулювання конфлікту і закликає обидві країни шукати мирні рішення, зберігаючи стабільність в регіоні.