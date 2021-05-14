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Пашинян попросив Путіна надати військову допомогу Вірменії

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Єреван, П'ятниця 14 травня 2021 19:14
Пашинян попросив Путіна надати військову допомогу Вірменії Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)
Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. У листі він попросив Росію надати військову допомогу Вірменії через чергову конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє видання Armenpress.

Пашинян запросив допомогу відповідно до Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу від 1997 року.

Прем'єр Вірменії зазначив, що запит на військову допомогу РФ був зроблений після домовленостей на вищому рівні, згідно з якими Азербайджан повинен вивести свої війська з суверенної території Вірменії. Однак, за словами Пашиняна, домовленість була виконана лише частково.

Нагадаємо, в останні дні відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників по ОДКБ.

МЗС Азербайджану назвав реакцію Вірменії неадекватною. За версією Баку, згідно з мирною угодою після війни за Нагірний Карабах, в прикордонних з Вірменією районах розміщуються азербайджанські прикордонники.

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