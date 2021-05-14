Пашинян попросив Путіна надати військову допомогу Вірменії

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. У листі він попросив Росію надати військову допомогу Вірменії через чергову конфлікту в Нагірному Карабасі .

Прем'єр Вірменії зазначив, що запит на військову допомогу РФ був зроблений після домовленостей на вищому рівні, згідно з якими Азербайджан повинен вивести свої війська з суверенної території Вірменії. Однак, за словами Пашиняна, домовленість була виконана лише частково.

Пашинян запросив допомогу відповідно до Договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу від 1997 року.

Нагадаємо, в останні дні відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників по ОДКБ.

МЗС Азербайджану назвав реакцію Вірменії неадекватною. За версією Баку, згідно з мирною угодою після війни за Нагірний Карабах, в прикордонних з Вірменією районах розміщуються азербайджанські прикордонники.