UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Евросоюз призвал Азербайджан и Армению искать мирные решения в конфликте на границе

Автор: РБК-Украина

Азербайджан и Армения должны мирным путем решить вопрос демаркации своих границ. В Брюсселе отметили, что приветствуют контакты между представителями конфликтующих сторон.

Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Делимитация и демаркация границ должны решаться путем переговоров в интересах безопасности местного населения. Мы приветствуем продолжающиеся контакты на техническом уровне между двумя сторонами", - заявил он.

Боррель также отметил, что Евросоюз продолжает поддерживать всеобъемлющее урегулирование конфликта и призывает обе страны искать мирные решения, сохраняя стабильность в регионе.

Напомним, в последние дни произошло очередное обострение в отношениях между Баку и Ереваном, поскольку в ходе мероприятий по демаркации государственной границы азербайджанские военные, по заявлению Еревана, зашли на территорию Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что обратится за помощью к союзникам по ОДКБ.

МИД Азербайджана назвал реакцию Армении неадекватной. По версии Баку, согласно мирному соглашению после войны за Нагорный Карабах, в приграничных с Арменией районах размещаются азербайджанские пограничники.

При этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В письме он попросил Россию оказать военную помощь Армении из-за очередного конфликта в Нагорном Карабахе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзконфликтАрменияАзербайджан