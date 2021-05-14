Евросоюз призвал Азербайджан и Армению искать мирные решения в конфликте на границе

Азербайджан и Армения должны мирным путем решить вопрос демаркации своих границ. В Брюсселе отметили, что приветствуют контакты между представителями конфликтующих сторон.
Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Делимитация и демаркация границ должны решаться путем переговоров в интересах безопасности местного населения. Мы приветствуем продолжающиеся контакты на техническом уровне между двумя сторонами", - заявил он.
Боррель также отметил, что Евросоюз продолжает поддерживать всеобъемлющее урегулирование конфликта и призывает обе страны искать мирные решения, сохраняя стабильность в регионе.
Напомним, в последние дни произошло очередное обострение в отношениях между Баку и Ереваном, поскольку в ходе мероприятий по демаркации государственной границы азербайджанские военные, по заявлению Еревана, зашли на территорию Армении. Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что обратится за помощью к союзникам по ОДКБ.
МИД Азербайджана назвал реакцию Армении неадекватной. По версии Баку, согласно мирному соглашению после войны за Нагорный Карабах, в приграничных с Арменией районах размещаются азербайджанские пограничники.
При этом исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В письме он попросил Россию оказать военную помощь Армении из-за очередного конфликта в Нагорном Карабахе.