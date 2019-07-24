Євросоюз пригрозив США митами на 39 млрд доларів, якщо США обкладуть тарифами імпортні автомобілі. Про це повідомляє NYT.

Єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальмстрьом зазначила, що перелік вже готовий. Однак єврокомісар висловила надію, що цього заходу вдасться уникнути.

"Ми не приймемо регульовану торгівлю, квот чи добровільних обмежень на експорт, і, якщо тарифи будуть введені, у нас буде список для відновлення балансу",- зазначила вона.

Відзначимо, раніше президент США Дональд Трамп розповів про введення мит на товари з ЄС у відповідь на субсидування Євросоюзом авіакомпанії Airbus. Сума мита на європейські товари - 11 млрд доларів.

Додамо, що в попередній список товарів увійшла цивільна авіація, включаючи літаки Airbus, а також їх комплектуючі. У перелік включені і продукти: лососеве філе, краби, сири різних видів, оливкове масло, джеми, соки, вино, килими і багато іншого. Обмеження торкнуться товарів, які ввозять з чотирьох країн ЄС: Франції, Німеччини, Іспанії і Великобританії.

Нагадаємо, країни Європейського союзу 15 квітня схвалили початок торговельних переговорів з США. Країни ЄС проголосували переважною більшістю за мандат на офіційні торговельні переговори з Вашингтоном, запропонований Європейською комісією.

У четвер, 11 квітня, країни-члени Європейського союзу прийняли мандат на офіційні торговельні переговори з Вашингтоном.