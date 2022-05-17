Євросоюз допоможе Україні експортувати зерно, - Боррель

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, передає РБК-Україна .

За його словами, є план дій щодо введення так званих зелених коридорів для України.

"Ми повинні допомогти Україні продовжувати виробництво і експорт зерна. Сховища України заповнені, але вони не можуть експортувати це зерно. Їм необхідно звільнити складські потужності, щоб прийняти наступний урожай. Тому ми працюємо над тим, щоб допомогти вивезти це зерно поїздами через "коридори солідарності", - зазначив Боррель.

Він також заявив, що навколо викликаних війною продовольчої кризи і зростання цін на електроенергію відбувається битва наративів, в якій Росія намагається змістити акценти і перекласти свою відповідальність на жертву агресії - Україну, а також на Захід, який ввів санкції у відповідь на російську агресію.