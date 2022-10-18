Евросоюз пока не будет вводить лимит цен на российский газ, - Bloomberg

Страны Евросоюза не планируют в ближайшее время вводить ограничение цен на газ из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloobmerg .

По данным издания, Еврокомиссия во вторник, 18 октября, предложит свой план по предотвращению скачков цен на энергоносители. При этом лимит стоимости российского газа пока не рассматривают, поскольку в ЕС существуют разногласия по этому вопросу и опасения по поводу дальнейших поставок.

В Bloomberg отмечают, что сейчас Евросоюз пытается найти баланс между требованиями более половины из 27 стран-членов ЕС ограничить цены на газ и необходимостью избежать подрыва единого рынка или углубления экономического раскола между странами-членами.