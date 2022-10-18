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Евросоюз пока не будет вводить лимит цен на российский газ, - Bloomberg

Фото: Евросоюз пока не будет вводить лимит цен на российский газ (Bloomberg)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза не планируют в ближайшее время вводить ограничение цен на газ из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloobmerg.

По данным издания, Еврокомиссия во вторник, 18 октября, предложит свой план по предотвращению скачков цен на энергоносители. При этом лимит стоимости российского газа пока не рассматривают, поскольку в ЕС существуют разногласия по этому вопросу и опасения по поводу дальнейших поставок.

В Bloomberg отмечают, что сейчас Евросоюз пытается найти баланс между требованиями более половины из 27 стран-членов ЕС ограничить цены на газ и необходимостью избежать подрыва единого рынка или углубления экономического раскола между странами-членами.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках восьмого пакета санкций Евросоюза против России был введен потолок цен на нефть из РФ.

Также мы писали, что ЕС готов изучить "временный динамический ценовой коридор" на газ из России.

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