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Евросоюз переплатил за топливо 100 млрд долларов из-за войны США и Ирана

23:55 29.09.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
Фото: страны ЕС обсудят, как подготовиться к зиме (Getty Images)

Евросоюз с момента начала войны между США и Ираном потратил на ископаемое топливо на 100 млрд евро больше, чем раньше, при том уже объеме импорта.

Об этом заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times и другие СМИ.

Как пишет издание, страны ЕС обсудят, как подготовиться к зиме с более высокими ценами на энергоносители.

В свою очередь Йоргенсен призвал страны блока предложить меры по сокращению спроса, продолжить наполнение газохранилищ, чтобы заполненность была не меньше 80%, а также применять временные меры с целью борьбы с высокими ценами.

Он также сказал, что министры энергетики государств ЕС обсудили на саммите в Дублине вопрос о высвобождении оставшихся стратегических запасов нефти, зарезервированных на март, чтобы смягчить ценовое давление в связи с ростом цен на нефть.

"В этом году мы переплатили за энергию 100 млрд евро, не получив при этом ни одной дополнительной молекулы газа или нефти", - заявил Йогерсен журналистам.

На этом фоне не также отметил необходимость ускорить темпы электрификации в Европе.

"Нам нужно избавиться от этой зависимости, нам нужно заменить ископаемое топливо - импортируемые, вредные для окружающей среды и дорогие молекулы - энергией собственного производства", - добавил комиссар ЕС.

Также два источника FT рассказали, что Вашингтон оказывает давление на европейские страны с целью запасов из их стратегических дизельных резервов.

Что еще важно знать

Напомним, в апреле стало известно, что оптовые цены на топливо в Европе, по которым Украина осуществляет импорт, выросли до рекордных уровней как минимум с начала 1970-х годов.

Также на прошлой неделе была информация, что администрация Трампа рассматривает запрет экспорт дизеля из США на 90 дней. Если это произойдет, то это может привести к росту цен на дизель в Европе.

Кроме того, несколько недель назад Reuters написало, что Евросоюз сталкивается с проблемами по отказу от российских нефти и газа. В частности, страны недостаточно инвестируют в диверсификацию поставок, возобновляемую энергетику и развитие электросетей.

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