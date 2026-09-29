Евросоюз переплатил за топливо 100 млрд долларов из-за войны США и Ирана

Как пишет издание, страны ЕС обсудят, как подготовиться к зиме с более высокими ценами на энергоносители.

В свою очередь Йоргенсен призвал страны блока предложить меры по сокращению спроса, продолжить наполнение газохранилищ, чтобы заполненность была не меньше 80%, а также применять временные меры с целью борьбы с высокими ценами.

Он также сказал, что министры энергетики государств ЕС обсудили на саммите в Дублине вопрос о высвобождении оставшихся стратегических запасов нефти, зарезервированных на март, чтобы смягчить ценовое давление в связи с ростом цен на нефть.

"В этом году мы переплатили за энергию 100 млрд евро, не получив при этом ни одной дополнительной молекулы газа или нефти", - заявил Йогерсен журналистам.

На этом фоне не также отметил необходимость ускорить темпы электрификации в Европе.

"Нам нужно избавиться от этой зависимости, нам нужно заменить ископаемое топливо - импортируемые, вредные для окружающей среды и дорогие молекулы - энергией собственного производства", - добавил комиссар ЕС.

Также два источника FT рассказали, что Вашингтон оказывает давление на европейские страны с целью запасов из их стратегических дизельных резервов.