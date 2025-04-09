Евросоюз передаст Украине еще 2,1 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Как отметили в Еврокомиссии, на этой неделе Евросоюз запросил 2,1 млрд евро доходов, которые были получены от замороженных активов российского Центробанка. Это уже второй подобный транш. Первый был предоставлен в июле 2024 года.

В ЕК напомнили, что активы российского Центрального банка остаются замороженными, но доходы, которые они приносят со временем, используются для поддержки Украины.

"Средства от этого транша будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины, чтобы помочь укрепить обороноспособность Украины и внести вклад в восстановление и реконструкцию страны", - сказано в сообщении исполнительного органа ЕС.

Такая мера является частью неизменного обязательства ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

При этом последующие транши будут предоставляться Украине в основном для того, чтобы она могла обеспечить возврат средств, полученных в рамках инициативы "Большой семерки" о кредите на 50 млрд долларов. Часть средств также будет по-прежнему направляться через Европейский фонд мира.