Евросоюз передаст Украине еще 2,1 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Украина получит от Евросоюза еще 2,1 млрд евро помощи. Эти деньги - доходы от замороженных активов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.
Как отметили в Еврокомиссии, на этой неделе Евросоюз запросил 2,1 млрд евро доходов, которые были получены от замороженных активов российского Центробанка. Это уже второй подобный транш. Первый был предоставлен в июле 2024 года.
В ЕК напомнили, что активы российского Центрального банка остаются замороженными, но доходы, которые они приносят со временем, используются для поддержки Украины.
"Средства от этого транша будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины, чтобы помочь укрепить обороноспособность Украины и внести вклад в восстановление и реконструкцию страны", - сказано в сообщении исполнительного органа ЕС.
Такая мера является частью неизменного обязательства ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
При этом последующие транши будут предоставляться Украине в основном для того, чтобы она могла обеспечить возврат средств, полученных в рамках инициативы "Большой семерки" о кредите на 50 млрд долларов. Часть средств также будет по-прежнему направляться через Европейский фонд мира.
Напомним, Евросоюз только в прошлом году одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов.
В частности, сегодня, 9 апреля, стало известно, что Украина получила от ЕС 1 млрд евро доходов от российских активов. Средства планируется направить на приоритетные расходы госбюджета.
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