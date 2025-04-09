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Евросоюз передаст Украине еще 2,1 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина получит от Евросоюза еще 2,1 млрд евро помощи. Эти деньги - доходы от замороженных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Как отметили в Еврокомиссии, на этой неделе Евросоюз запросил 2,1 млрд евро доходов, которые были получены от замороженных активов российского Центробанка. Это уже второй подобный транш. Первый был предоставлен в июле 2024 года. 

В ЕК напомнили, что активы российского Центрального банка остаются замороженными, но доходы, которые они приносят со временем, используются для поддержки Украины. 

"Средства от этого транша будут направлены через Европейский фонд мира и Фонд для Украины, чтобы помочь укрепить обороноспособность Украины и внести вклад в восстановление и реконструкцию страны", - сказано в сообщении исполнительного органа ЕС. 

Такая мера является частью неизменного обязательства ЕС поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 

При этом последующие транши будут предоставляться Украине в основном для того, чтобы она могла обеспечить возврат средств, полученных в рамках инициативы "Большой семерки" о кредите на 50 млрд долларов. Часть средств также будет по-прежнему направляться через Европейский фонд мира.

Помощь Украине от ЕС

Напомним, Евросоюз только в прошлом году одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов.

В частности, сегодня, 9 апреля, стало известно, что Украина получила от ЕС 1 млрд евро доходов от российских активов. Средства планируется направить на приоритетные расходы госбюджета.

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