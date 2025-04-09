Євросоюз передасть Україні ще 2,1 млрд євро доходів від заморожених активів РФ

Україна отримає від Євросоюзу ще 2,1 млрд євро допомоги. Ці гроші - доходи від заморожених активів Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.
Як зазначили в Єврокомісії, цього тижня Євросоюз запросив 2,1 млрд євро доходів, які були отримані від заморожених активів російського Центробанку. Це вже другий подібний транш. Перший було надано в липні 2024 року.
У ЄК нагадали, що активи російського Центрального банку залишаються замороженими, але доходи, які вони приносять із часом, використовуються для підтримки України.
"Кошти від цього траншу будуть спрямовані через Європейський фонд миру і Фонд для України, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України і зробити внесок у відновлення і реконструкцію країни", - йдеться в повідомленні виконавчого органу ЄС.
Такий захід є частиною незмінного зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
При цьому наступні транші надаватимуть Україні переважно для того, щоб вона могла забезпечити повернення коштів, отриманих у рамках ініціативи "Великої сімки" про кредит на 50 млрд доларів. Частину коштів також, як і раніше, спрямовуватимуть через Європейський фонд миру.
Нагадаємо, Євросоюз лише торік схвалив передачу Україні доходів від заморожених російських активів.
Зокрема, сьогодні, 9 квітня, стало відомо, що Україна отримала від ЄС 1 млрд євро доходів від російських активів. Кошти планується спрямувати на пріоритетні видатки держбюджету.
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