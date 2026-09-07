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Евросоюз передаст Гренландии финансы на фоне угроз Трампа по аннексии острова, - Reuters

04:38 07.09.2026 Пн
1 мин
Какая ожидается помощь?
aimg Эдуард Ткач
Евросоюз передаст Гренландии финансы на фоне угроз Трампа по аннексии острова, - Reuters Фото: Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
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Сегодня в понедельник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявит об увеличении инвестиций ЕС в Гренландию и более тесных политических связей с датской территорией, которую президент США Дональд Трамп считает территорией Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, в воскресенье фон дер Ляйен прибыла в Гренландию с двухдневным визитом, который призван продемонстрировать поддержку правительствам Гренландии и Дании, которые решительно отвергли кампанию Трампа по аннексии крупнейшего в мире острова.

Ожидается, что глава Еврокомиссии представит планы по инвестициям в такие сектора, как добыча критически важных полезных ископаемых, спутниковая связь и возобновляемая энергетика в Гренландии.

В воскресенье в столице Гренландии фон дер Лейен заявила, что пакет мер будет "существенным", но никаких подробностей не предоставила.

В свою очередь премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что его страна хочет укрепить свою "тесную дружбу и хорошее партнерство" с ЕС.

Что еще важно знать

Напомним, в начале года премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен заявил, что остров отвергает варианты присоединится США. Он подчеркнул, что Гренландия предпочитает быть в союзе с Данией.

Также в конце августа Вооруженные силы Дании официально заявили, что впервые отправили на остров группу недавно призванных военных.

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