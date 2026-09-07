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Євросоюз передасть Гренландії фінанси на тлі загроз Трампу з анексії острова, - Reuters

04:38 07.09.2026 Пн
1 хв
Яка буде допомога?
aimg Едуард Ткач
Євросоюз передасть Гренландії фінанси на тлі загроз Трампу з анексії острова, - Reuters Фото: Урсула фон дер Ляйєн (Getty Images)
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Сьогодні в понеділок глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн оголосить про збільшення інвестицій ЄС у Гренландію та тісніші політичні зв'язки з датською територією, яку президент США Дональд Трамп вважає територією Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема, в неділю фон дер Ляйєн прибула до Гренландії з дводенним візитом, який має продемонструвати підтримку урядам Гренландії та Данії, які рішуче відкинули кампанію Трампа з анексії найбільшого у світі острова.

Очікується, що голова Єврокомісії представить плани з інвестицій у такі сектори, як видобуток критично важливих корисних копалин, супутниковий зв'язок та відновлювана енергетика у Гренландії.

У неділю в столиці Гренландії фон дер Лейєн заявила, що пакет заходів буде "істотним", але жодних подробиць не надала.

У свою чергу прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен заявив, що його країна хоче зміцнити свою "тісну дружбу та хороше партнерство" з ЄС.

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