Євросоюз відкриє коридор на Балтику для торгівлі з Києвом

Європейська комісія запропонувала встановити спеціальні торгові маршрути між Польщею та Україною. Товари повинні переміщатися якомога легше в обох напрямках, щоб зменшити вплив війни на ланцюжок поставок сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання ABC .

Як зазначає видання, досі торгівля з Україною йшла чорноморськими або дунайськими шляхами, які заблоковані російським наступом.

Комісар по сільському господарству Януш Войцеховський вже заявив, що "Європейська комісія готова організувати ці зелені коридори", щоб Україна могла експортувати продовольство через Балтійське море з польських портів. Він також говорив з прем'єр-міністром Варшави Матеушем Моравецьким, "і він підтвердив мені, що готовий зробити все можливе, щоб підтримати Україну".

Як зазначає видання, запропоновані Єврокомісією канали також можуть служити для доставки продуктів харчування з Європи в Україну.

Однак комісар наполягав на тому, що на даний момент першочерговим завданням повинна залишатися допомога біженцям з України, і що всі комерційні перевезення до польського кордону будуть в нинішніх умовах "високоризикованою діяльністю" через бомбардування російської армії.