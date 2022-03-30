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Евросоюз откроет коридор на Балтику для торговли с Киевом

Новина українською →
Украина, Среда 30 марта 2022 10:20
Евросоюз откроет коридор на Балтику для торговли с Киевом Фото: Евросоюз откроет коридор на Балтику для торговли с Киевом (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия предложила установить специальные торговые маршруты между Польшей и Украиной. Товары должны перемещаться как можно легче в обоих направлениях, чтобы уменьшить влияние войны на цепочку поставок сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание ABC.

Как отмечает издание, до сих пор торговля с Украиной шла по черноморским или дунайским путям, которые заблокированы российским наступлением.

Комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский уже заявил, что "Европейская комиссия готова организовать эти зеленые коридоры", чтобы Украина могла экспортировать продовольствие через Балтийское море из польских портов. Он также говорил с премьер-министром Варшавы Матеушем Моравецким, "и он подтвердил мне, что готов сделать все возможное, чтобы поддержать Украину".

Как отмечает издание, предложенные Еврокомиссией каналы также могут служить для доставки продуктов питания из Европы в Украину.

Однако комиссар настаивал на том, что на данный момент первоочередной задачей должна оставаться помощь беженцам из Украины, и что все коммерческие перевозки к польской границе будут в нынешних условиях "высокорискованной деятельностью" из-за бомбардировок российской армии.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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