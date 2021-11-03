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Євросоюз засудив напад бойовиків ІД на військовий госпіталь у Кабулі

Автор: Анна Полисученко

Євросоюз засудив напад бойовиків ІД на військовий госпіталь в Кабулі. В результаті трагедії загинули близько 15 осіб, постраждали ще 34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter головного представника із зовнішніх зв'язків ЄС Пітера Стано.

"Терористичний напад на військовий госпіталь в Кабулі суперечить міжнародному гуманітарному праву і є серйозним порушенням ісламських цінностей", - заявив Пітер Стано.

Один із медиків госпіталю, який встиг врятуватися, повідомив, що спочатку пролунав один вибух, а потім почалася стрілянина. Далі пролунав ще один, більш потужний вибух.

"Триваючі терористичні напади є серйозною перешкодою на шляху до миру і безпеки в Афганістані", - додав він.

Раніше ми писали, що ІД взяла відповідальність за вибух біля госпіталю в Кабулі.

Також ми писали, що у Кабулі прогриміли вибухи біля госпіталю, є загиблі і постраждалі.

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КабулАфганистанЕвросоюзІДІЛ