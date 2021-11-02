ІД взяла відповідальність за вибух біля госпіталю в Кабулі
Фото: Ід взяла відповідальність за вибух біля госпіталю в Кабулі (GettyImages)
Бойовики ІД взяли на себе відповідальність за вибух біля госпіталю в Кабулі. У столиці Афганістану у вівторок 2 листопада сталися два потужні вибухи біля військового госпіталю Сардар Мохаммад Дауд Хан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
В результаті трагедії загинули близько 15 осіб, а також постраждали ще 34.
Один з медиків госпіталю, який встиг врятуватися, повідомив, що спочатку пролунав один вибух, а потім почалася стрілянина. Далі пролунав ще один, більш потужний вибух.
Раніше ми писали, що у Кабулі прогриміли вибухи біля госпіталю, є загиблі.