Евросоюз осудил нападение боевиков ИГ на военный госпиталь в Кабуле. В результате трагедии погибли около 15 человек, пострадали еще 34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главного представителя по внешним связям ЕС Питера Стано.

"Террористическое нападение на военный госпиталь в Кабуле противоречит международному гуманитарному праву и является серьезным нарушением исламских ценностей", - заявил Питер Стано.

Один из медиков госпиталя, успевший спастись, сообщил, что сначала прозвучал один взрыв, а потом началась стрельба. Далее прогремел еще один, более мощный взрыв.

"Продолжающиеся террористические нападения являются серьезным препятствием на пути к миру и безопасности в Афганистане", - добавил он.