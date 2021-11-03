Евросоюз осудил нападение боевиков ИГ на военный госпиталь в Кабуле. В результате трагедии погибли около 15 человек, пострадали еще 34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главного представителя по внешним связям ЕС Питера Стано.
"Террористическое нападение на военный госпиталь в Кабуле противоречит международному гуманитарному праву и является серьезным нарушением исламских ценностей", - заявил Питер Стано.
Один из медиков госпиталя, успевший спастись, сообщил, что сначала прозвучал один взрыв, а потом началась стрельба. Далее прогремел еще один, более мощный взрыв.
"Продолжающиеся террористические нападения являются серьезным препятствием на пути к миру и безопасности в Афганистане", - добавил он.
Ранее мы писали, что ИГ взяло ответственность за взрыв у госпиталя в Кабуле.
Также мы писали, что в Кабуле прогремели взрывы около госпиталя, есть погибшие и пострадавшие.