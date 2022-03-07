Євросоюз обговорить заявку України на вступ до ЄС найближчими днями

Лідери Європейського Союзу обговорять заявку України на вступ до ЄС найближчими днями. Обговорення війни Росії проти України та заявку на вступ до ЄС відбудеться у четвер, 10 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Європейської Ради Шарля Мішеля в Twitter.
"Солідарність, дружба і безпрецедентна допомога ЄС для України непохитні. Ми обговоримо заявку України на членство в найближчі дні", - сказав він.
Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.
При цьому глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що Україна повинна вступити до Євросоюзу.
Разом з тим лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.
1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС.
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