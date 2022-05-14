Євросоюз і НАТО мають зрозуміти, наскільки їм потрібна Україна, - Єрмак

Як заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на онлайн-спілкуванні з представниками аналітичного центру European Policy Centre, Україна заслуговує на спеціальні безпрецедентні механізми щодо вступу в ЄС. За його словами, в червні вже має бути надано статус кандидата, в іншому випадку це буде вкрай негативним і неправильним сигналом.

"Сьогодні наша країна, не будучи ані членом НАТО, ані членом ЄС, вже стільки днів стримує одну з найпотужніших армій світу. І сьогодні Євросоюз і НАТО повинні нарешті зрозуміти, що наскільки Україні потрібні ЄС і НАТО, настільки НАТО і ЄС потрібна Україна. Я вважаю, що без України сьогодні ані Європейський союз, ані НАТО не будуть сильні", - зазначив Єрмак.

Він також підкреслив, що Україна стане одним із засновників і лідерів нової системи безпеки, створеної після війни.

"І ми хочемо робити це разом з нашими європейськими друзями", - додав Єрмак.