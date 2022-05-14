Євросоюз і НАТО мають зрозуміти, наскільки їм потрібна Україна, - Єрмак
Європейський союз і НАТО мають зрозуміти, що їм потрібна Україна настільки, настільки вони потрібні Україні. Без неї ані ЄС, ані Північноатлантичний альянс не будуть сильними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.
Як заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак на онлайн-спілкуванні з представниками аналітичного центру European Policy Centre, Україна заслуговує на спеціальні безпрецедентні механізми щодо вступу в ЄС. За його словами, в червні вже має бути надано статус кандидата, в іншому випадку це буде вкрай негативним і неправильним сигналом.
"Сьогодні наша країна, не будучи ані членом НАТО, ані членом ЄС, вже стільки днів стримує одну з найпотужніших армій світу. І сьогодні Євросоюз і НАТО повинні нарешті зрозуміти, що наскільки Україні потрібні ЄС і НАТО, настільки НАТО і ЄС потрібна Україна. Я вважаю, що без України сьогодні ані Європейський союз, ані НАТО не будуть сильні", - зазначив Єрмак.
Він також підкреслив, що Україна стане одним із засновників і лідерів нової системи безпеки, створеної після війни.
"І ми хочемо робити це разом з нашими європейськими друзями", - додав Єрмак.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що українці на війні проти Росії борються за суверенне право на вступ до НАТО.
Росія виступає проти приєднання України до Північноатлантичного альянсу, називаючи це загрозою своїй безпеці. В останні місяці риторика Києва щодо майбутнього в НАТО стала менш радикальною, оскільки західні партнери дали зрозуміти, що найближчим часом не приймуть Україну.
Крім того, в Росії заявили, що тепер змінилася її позиція і щодо вступу України до Євросоюзу.
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