Евросоюз и НАТО должны понять, насколько им нужна Украина, - Ермак

Европейский союз и НАТО должны понять, что им нужна Украина настолько, настолько они нужны Украине. Без нее ни ЕС, ни Североатлантический альянс не будут сильными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента .

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на онлайн-общении с представителями аналитического центра European Policy Centre, Украина заслуживает на специальные беспрецедентные механизмы по вступлению в ЕС. По его словам, в июне уже должен быть предоставлен статус кандидата, в противном случае это будет крайне отрицательным и неправильным сигналом.

"Сегодня наша страна, не являясь ни членом НАТО, ни членом ЕС, уже столько дней сдерживает одну из самых мощных армий мира. И сегодня Евросоюз и НАТО должны наконец-то понять, что насколько Украине нужны ЕС и НАТО, настолько НАТО и ЕС нужна Украина. Я считаю, что без Украины сегодня ни Европейский союз, ни НАТО не будут сильны", - отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что Украина станет одним из основателей и лидеров новой системы безопасности, созданной после войны.

"И мы хотим делать это вместе с нашими европейскими друзьями", - добавил Ермак.