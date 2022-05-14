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Евросоюз и НАТО должны понять, насколько им нужна Украина, - Ермак

Новина українською →
Киев, Суббота 14 мая 2022 09:46
Евросоюз и НАТО должны понять, насколько им нужна Украина, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Европейский союз и НАТО должны понять, что им нужна Украина настолько, настолько они нужны Украине. Без нее ни ЕС, ни Североатлантический альянс не будут сильными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Как заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на онлайн-общении с представителями аналитического центра European Policy Centre, Украина заслуживает на специальные беспрецедентные механизмы по вступлению в ЕС. По его словам, в июне уже должен быть предоставлен статус кандидата, в противном случае это будет крайне отрицательным и неправильным сигналом.

"Сегодня наша страна, не являясь ни членом НАТО, ни членом ЕС, уже столько дней сдерживает одну из самых мощных армий мира. И сегодня Евросоюз и НАТО должны наконец-то понять, что насколько Украине нужны ЕС и НАТО, настолько НАТО и ЕС нужна Украина. Я считаю, что без Украины сегодня ни Европейский союз, ни НАТО не будут сильны", - отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что Украина станет одним из основателей и лидеров новой системы безопасности, созданной после войны.

"И мы хотим делать это вместе с нашими европейскими друзьями", - добавил Ермак.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы на войне против России сражаются за суверенное право на вступление в НАТО.

Россия выступает против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, называя это угрозой своей безопасности. В последние месяцы риторика Киева насчет будущего в НАТО стала менее радикальной, поскольку западные партнеры дали понять, что в ближайшее время не примут Украину.

Кроме того, в России заявили, что теперь изменилась ее позиция и по вступлению Украины в Евросоюз.

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