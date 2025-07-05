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Евросоюз на следующей неделе предложит санкции против Израиля, - Euractiv

Брюссель, Суббота 05 июля 2025 13:22
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Евросоюз на следующей неделе предложит санкции против Израиля, - Euractiv Фото: глава европейской дипломатии Кая Каллас (flickr.com photos valstskanceleja)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский Союз на следующей неделе представит странам-членам варианты санкций против Израиля. Ограничения планируют ввести из-за нарушения прав человека в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

По словам информированных чиновников, ожидается, что дипломатическая служба ЕС в следующую среду, 9 июля, представит послам документ с вариантами и возможными мерами.

Ограничения могут включать полное или частичное приостановление действия соглашения между ЕС и Израилем, санкции против министров правительства Биньямина Нетаньяху и военнослужащих, торговые меры, эмбарго на поставки оружия или приостановление научного сотрудничества.

Министры иностранных дел ЕС планируют обсудить документ с вариантами на встрече 15 июля в Брюсселе - это последний перед летними каникулами. Как отмечается, этот же день также служит неофициальным сроком для Израиля, чтобы продемонстрировать улучшение гуманитарной ситуации в Газе.

Euractiv также отмечает, что глубокие разногласия в ЕС могут помешать принятию санкций против Израиля.

Война между Израилем и ХАМАС

Напомним, что вооруженное противостояние в Секторе Газа продолжается с октября 2023 года, когда боевики ХАМАС напали на Израиль. В январе 2025 года стороны договорились прекратить огонь и начали обмен заложниками, однако достичь полного перемирия не удалось.

В мае армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию под названием "Колесница Гидеона", чтобы взять Сектор Газа под контроль. Однако ЕС и США выступают против продолжения боевых действий.

На днях президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на прекращение огня в Секторе Газа на 60 дней.

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