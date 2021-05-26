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Євросоюз має намір ввести нові санкції проти Мінська, - МЗС Франції

Автор: Наталья Скороход

Євросоюз введе нові санкції проти Білорусі через інцидент з посадкою літака компанії Ryanair у Мінську. Про це в Сенаті заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Про це писати Public Senat.

Жан-Ів Ле Дріан заявив в ході виступу в Сенаті, що Євросоюз має намір йти далі і вводити нові санкції проти Мінська.

"Ми підемо ще далі, оскільки в рішенні Європейської Ради в понеділок йдеться про підготовку нових санкцій в доповненні до тих, які були вже прийняті в період виборів в Білорусі", — вказав глава відомства.

Нові санкції планують ввести не тільки проти окремих осіб, а й проти державних структур, близьких до влади Білорусі, "щоб перешкодити їм переміщатися в Європу, приходити в Європу, вести бізнес в Європі".

Нагадаємо, Євросоюз планує ввести нові санкції проти Білорусі через вимушену посадку літака Ryanair в Мінську. Санкції можуть торкнутися нафтової сфери і сектора нафтопродуктів.

Також повідомлялося, що білоруським авіакомпаніям заборонили літати до Євросоюзу. Таке рішення прийняли європейські лідери на саміті.

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