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Євросоюз сподівається до кінця літа вакцинувати від COVID 70% населення

Новость на русском → Брюссель, Середа 17 березня 2021 15:47
Євросоюз сподівається до кінця літа вакцинувати від COVID 70% населення Фото: Урсула фон дер Ляєн (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз може вакцинувати від COVID 70% населення вже до кінця літа. З квітня збільшиться кількість вакцини на європейському ринку.

Про це у Twitter повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Початок був важким. Зараз ми робимо успіхи у вакцинації - BionTech/Pfizer і Moderna виконують свої контракти, перші вакцини Johnson & Johnson надійдуть у продаж у квітні. Ми можемо досягти нашої мети - повністю вакцинувати 70% дорослого населення до кінця літа", - зазначила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз запустить систему COVID-сертифікатів не тільки для тих, хто зробив щеплення, але і для тих, хто перехворів. Це дозволить відновити вільні поїздки.

Очікується, що сертифікати дозволять скасовувати під час подорожей обов'язковий карантин або тестування. Що стосується вакцин, то зелені сертифікати будуть давати тим, хто прищепився схваленою в ЄС вакциною. На сьогодні це Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Крім того, на розгляді знаходяться Novavax, CureVac і Sputnik V.

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