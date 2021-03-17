В ЄС пояснили, які вакцини підходять для COVID-сертифікатів

Єврокомісія планує ввести сертифікати коронавірусу . Для них будуть підходити вакцини, які офіційно схвалені для продажу на території Євросоюзу.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії .

Такі сертифікати дозволять скасовувати під час подорожей обов'язковий карантин або тестування на коронавірус. При цьому держави-члени також можуть прийняти додаткове рішення про визнання інших вакцини.

За станом на 17 березня, в ЄС схвалено вакцини проти COVID-19 виробництва чотирьох компаній:

BioNTech і Pfizer;

Moderna;

AstraZeneca;

Johnson & Johnson.

Також на розгляді європейського регулятора знаходяться ще три вакцини: