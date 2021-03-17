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В ЄС пояснили, які вакцини підходять для COVID-сертифікатів

Новость на русском → Брюссель, Середа 17 березня 2021 14:58
В ЄС пояснили, які вакцини підходять для COVID-сертифікатів Фото: перевірка паспорта вакцинації (freepik.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Єврокомісія планує ввести сертифікати коронавірусу. Для них будуть підходити вакцини, які офіційно схвалені для продажу на території Євросоюзу.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Такі сертифікати дозволять скасовувати під час подорожей обов'язковий карантин або тестування на коронавірус. При цьому держави-члени також можуть прийняти додаткове рішення про визнання інших вакцини.

За станом на 17 березня, в ЄС схвалено вакцини проти COVID-19 виробництва чотирьох компаній:

  • BioNTech і Pfizer;
  • Moderna;
  • AstraZeneca;
  • Johnson & Johnson.

Також на розгляді європейського регулятора знаходяться ще три вакцини:

  • Novavax;
  • CureVac;
  • Sputnik V.

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія представила проект цифрових сертифікатів за коронавирусу. Вони дозволять здійснювати поїздки громадянам всередині Євросоюзу.

При цьому РБК-Україна писало, що ЄС запустить такі сертифікати не тільки для щеплених, але і для перехворіли COVID-19.

Зазначимо, паспорт вакцинації від коронавіруса в ЄС хочуть розробити та впровадити вже до літа.

Також повідомлялося, що у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що паспорта вакцинації не повинні використовуватися для міжнародних поїздок.

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