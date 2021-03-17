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Евросоюз надеется до конца лета вакцинировать от COVID 70% населения

Новина українською → Брюссель, Среда 17 марта 2021 15:47
Евросоюз надеется до конца лета вакцинировать от COVID 70% населения Фото: Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз может вакцинировать от COVID 70% населения уже до конца лета. С апреля увеличится количество вакцины на европейском рынке.

Об этом в Twitter сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Начало было тяжелым. Сейчас мы делаем успехи в вакцинации - BionTech/Pfizer и Moderna выполняют свои контракты, первые вакцины Johnson & Johnson поступят в продажу в апреле. Мы можем достичь нашей цели - полностью вакцинировать 70% взрослого населения до конца лета", - отметила фон дер Ляйен.

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз запустит систему COVID-сертификатов не только для тех, кто сделал прививку, но и для тех, кто переболел. Это позволит возобновить свободные поездки.

Ожидается, что сертификаты позволят отменять во время путешествий обязательный карантин или тестирование. Что касается вакцин, то зеленые сертификаты будут давать тем, кто привился одобренной в ЕС вакциной. На сегодня это Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Кроме того, на рассмотрении находятся Novavax, CureVac и Sputnik V.

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