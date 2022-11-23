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Евросоюз может приостановить выделение части средств Венгрии: СМИ узнали причину

Фото: Евросоюз может приостановить выделение части средств Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейская комиссия может приостановить выделение части средств ЕС Венгрии, поскольку страна не приняла законы по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации издания, ЕК считает, что Венгрия достигла прогресса в решении проблем, которые вызывают беспокойство у Евросоюза, но ряд вопросов остается нерешенным.

В Bloomberg отмечают, что Еврокомиссия все еще оценивает прогресс, от которого будет зависеть количество удержанных средств. При этом окончательное решение о приостановке выделения средств может быть принято в следующем месяце.

Стоит заметить, что Венгрия уведомила Еврокомиссию о выполнении всех своих обязательств 19 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, Евросоюз планирует разблокировать выплату крупного транша Венгрии в связи с тем, что правительство Виктора Орбана согласилось начать реформы судебной системы и начать борьбу с коррупцией.

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