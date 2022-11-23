Евросоюз может приостановить выделение части средств Венгрии: СМИ узнали причину

По информации издания, ЕК считает, что Венгрия достигла прогресса в решении проблем, которые вызывают беспокойство у Евросоюза, но ряд вопросов остается нерешенным.

В Bloomberg отмечают, что Еврокомиссия все еще оценивает прогресс, от которого будет зависеть количество удержанных средств. При этом окончательное решение о приостановке выделения средств может быть принято в следующем месяце.

Стоит заметить, что Венгрия уведомила Еврокомиссию о выполнении всех своих обязательств 19 ноября.