Евросоюз может приостановить выделение части средств Венгрии: СМИ узнали причину

Европейская комиссия может приостановить выделение части средств ЕС Венгрии, поскольку страна не приняла законы по борьбе с коррупцией и укреплению верховенства права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По информации издания, ЕК считает, что Венгрия достигла прогресса в решении проблем, которые вызывают беспокойство у Евросоюза, но ряд вопросов остается нерешенным.
В Bloomberg отмечают, что Еврокомиссия все еще оценивает прогресс, от которого будет зависеть количество удержанных средств. При этом окончательное решение о приостановке выделения средств может быть принято в следующем месяце.
Стоит заметить, что Венгрия уведомила Еврокомиссию о выполнении всех своих обязательств 19 ноября.
Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, Евросоюз планирует разблокировать выплату крупного транша Венгрии в связи с тем, что правительство Виктора Орбана согласилось начать реформы судебной системы и начать борьбу с коррупцией.
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