Евросоюз хочет создать инвестиционный энергетический фонд, - Урсула фон дер Ляйен

Евросоюз намерен создать новый фонд для инвестиций в энергетику, чтобы отказаться от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщает издание, об этом в понедельник, 12 декабря, заявила на пресс-конференции в Брюсселе глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что Евросоюз должен пересмотреть свой бюджет и определиться с возможностью создания нового фонда для значительных дополнительных инвестиций в энергетику, необходимых для отказа стран ЕС от российского газа.

"Вопрос в том, отвечает ли он, бюджет ЕС, все еще своему назначению, поэтому новый взгляд через промежуточный пересмотр бюджета может открыть двери для создания суверенного фонда", - подчеркнула фон дер Ляйен.

В то же время она отказалась уточнять, будет ли этот новый фонд требовать от ЕС в дальнейшем совместных долговых обязательств, однако подчеркнула, что существующие средства блока нужно будет "увеличить за счет других источников".