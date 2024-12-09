Евросоюз готовит санкции против властей Грузии, - посол

В Европейском союзе уже готовят санкции против властей Грузии. Но для того, чтобы они вступили в силу, необходим будет консенсус среди 27 стран-членов блока.

Об этом заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на SOVA.

По словам Герчинского, сейчас в ЕС обсуждают "все меры" против грузинских властей. Посол напомнил, что Евросоюз предлагал Грузии соглашение об ассоциации, соглашение о свободной торговле, соглашение о безвизовых поездках. Также стране был предоставлен статус кандидата на членство в ЕС. "Мне известно, что идет работа по подготовке санкций. Достижение единодушие зависит от всех 27 столиц. Я думаю, надеюсь, что любой столице ЕС будет трудно игнорировать уровень насилия, уровень жестокости. Давайте посмотрим, будут ли санкции представлены в понедельник, подготовительная работа действительно ведется", - уточнил дипломат.