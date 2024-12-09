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Євросоюз готує санкції проти влади Грузії, - посол

Брюссель, Понеділок 09 грудня 2024 18:06
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Євросоюз готує санкції проти влади Грузії, - посол Фото: голова "Грузинської мрії" Іраклій Гарібашвілі, олігарх Бідзіні Іванішвілі та прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Європейському союзі вже готують санкції проти влади Грузії. Але для того, щоб вони набули чинності, потрібний буде консенсус серед 27 країн-членів блоку.

Про це заявив посол Євросоюзу в Грузії Павел Герчинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SOVA.

За словами Герчинського, зараз у ЄС обговорюють "усі заходи" проти грузинської влади.

Посол нагадав, що Євросоюз пропонував Грузії угоду про асоціацію, угоду про вільну торгівлю, угоду про безвізові поїздки. Також країні було надано статус кандидата на членство у ЄС.

"Мені відомо, що йде робота з підготовки санкцій. Досягнення одностайності залежить від усіх 27 столиць. Я думаю, сподіваюся, що будь-якій столиці ЄС буде важко ігнорувати рівень насильства, рівень жорстокості. Давайте подивимося, чи санкції будуть представлені в понеділок, підготовча робота дійсно ведеться", - уточнив дипломат.

Протести у Грузії

Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії, що відбулися наприкінці жовтня, перше місце посіла проросійська партія "Грузинська мрія". Вона, згідно з офіційними результатами, набрала значно більше голосів, аніж опозиційні партії.

Але міжнародні спостерігачі зафіксували, що на виборах відбулася низка порушень.

У зв'язку з цим у Грузії розпочалися масові протести. Протестувальники вимагають провести нові вибори, а також відпустити всіх політичних в'язнів.

Грузинська влада практично щодня використовує поліцію для розгону протестів.

До речі, Україна запровадила санкції проти влади Грузії минулого тижня. Президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу також запроваджувати обмеження.

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