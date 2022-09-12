ua ru
Пн, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський закликав прийняти восьмий пакет санкцій ЄС і прискорити передачу Києву систем ППО

Новость на русском →
Київ, Понеділок 12 вересня 2022 23:00
Зеленський закликав прийняти восьмий пакет санкцій ЄС і прискорити передачу Києву систем ППО Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський закликав ЄС прийняти восьмий пакет санкцій проти Росії, а також прискорити передачу Києву сучасних систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

"Щоб захиститися від цього (ракетних ударів – ред.), ми повинні ще посилити нашу співпрацю – всіх у вільному світі. Разом ми можемо подолати Російський терор. Треба визнати Росію державою-терористом. Посилити санкції - потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Треба збільшити допомогу Україні, перш за все, прискорити надання систем ППО нашій державі", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, вчора ввечері в Харківській, Сумській, Полтавській та ще низці областей виникли перебої зі світлом. Місцева влада заявила про ворожі удари по об'єктах інфраструктури.

Крім того, росіяни завдали ракетного удару по Харківській ТЕЦ-5, внаслідок чого вона була частково виведена з ладу.

Також сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, в результаті яких місто тимчасово залишилося без електрики і водопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вторгнення Росії до України Харків
NEWS
Міноборони прибідняється. Розмір звільненої території може бути більшим, - Арестович
Міноборони прибідняється. Розмір звільненої території може бути більшим, - Арестович
DAILY
Зимові ризики. Чи встоїть енергетика України під обстрілами росіян
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зимові ризики. Чи встоїть енергетика України під обстрілами росіян