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Рада ЄС затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії

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Брюссель, Четвер 21 липня 2022 12:17
Рада ЄС затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рада Європейського Союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти Росії за військове вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн в Twitter.

"Держави-члени погодилися на наші посилені, продовжені санкції ЄС проти Кремля. Я вітаю це. Це сильний сигнал Москві: ми будемо чинити тиск стільки, скільки буде потрібно", - написала вона.

Новий пакет санкцій передбачає ембарго на імпорт російського золота, обмеження проти Сбербанку та розширення персональних санкцій.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Євросоюз погодив санкції проти 48 фізичних осіб з Росії.

Раніше стало відомо, що в списку будуть мер Москви Сергій Собянін, актори Сергій Безруков і Володимир Машков, а також лідер байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов.

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