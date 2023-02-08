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Евросоюз не позволит осуществиться имперским планам Путина, - Шольц

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Берлин, Среда 08 февраля 2023 17:38
Евросоюз не позволит осуществиться имперским планам Путина, - Шольц Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз не позволит осуществиться имперским планам России и ее диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление в Бундестаге.

"Мы не позволим, чтобы одна страна силой захватила часть другой и ставила таким образом под вопрос принципы нашего мирного порядка, поэтому мы будем поддерживать Украину в отстаивании ею собственного суверенитета и территориальной целостности столько, сколько потребуется", - заявил он.

При этом Шольц добавил, что в 2022 году Германия предоставила Украине общую помощь на 12 млрд евро "и в этом году массивная поддержка будет продолжена".

Напомним, ранее Шольц раскритиковал некоторые страны, которые ведут, по его словам, "публичные соревнования" в поставках оружия Украине.

Кроме того, Шольц откинул возможность поставки Украине современных истребителей.

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Олаф Шольц Война России против Украины
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