ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шольц раскритиковал партнеров за "соревнование" в поставках оружия Украине

Новина українською →
Берлин, Среда 08 февраля 2023 14:24
Шольц раскритиковал партнеров за "соревнование" в поставках оружия Украине Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал некоторые страны, которые ведут, по его словам, "публичные соревнования" в поставках оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что определенная конкуренция между партнерами по поставкам Украине вооружения наносит ущерб единству между союзниками.

"Мы сохраняем и укрепляем эту сплоченность, сначала конфиденциально готовя решение - и только потом сообщая о них", - сказал канцлер.

Он отметил, что в вопросе поставок оружия Украине, в частности танков, он находится в тесной координации с президентом США Джо Байденом.

"Что вредит нашему единству, то это публичное соревнование, чтобы превзойти друг друга по направлениям: боевые танки, подлодки, самолеты - кто даст больше?" - заявил Шольц.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц откинул возможность поставки Украине современных истребителей.

Кроме того, он раскритиковал немецких политиков, которые ведут дискуссии об истребителях для Украины, и призвал прекратить их.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф Шольц Война в Украине Военная помощь
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"