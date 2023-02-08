Шольц раскритиковал партнеров за "соревнование" в поставках оружия Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал некоторые страны, которые ведут, по его словам, "публичные соревнования" в поставках оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Шольц во время выступления в Бундестаге заявил, что определенная конкуренция между партнерами по поставкам Украине вооружения наносит ущерб единству между союзниками.
"Мы сохраняем и укрепляем эту сплоченность, сначала конфиденциально готовя решение - и только потом сообщая о них", - сказал канцлер.
Он отметил, что в вопросе поставок оружия Украине, в частности танков, он находится в тесной координации с президентом США Джо Байденом.
"Что вредит нашему единству, то это публичное соревнование, чтобы превзойти друг друга по направлениям: боевые танки, подлодки, самолеты - кто даст больше?" - заявил Шольц.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц откинул возможность поставки Украине современных истребителей.
Кроме того, он раскритиковал немецких политиков, которые ведут дискуссии об истребителях для Украины, и призвал прекратить их.
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