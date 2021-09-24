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США дозволили деякі фінансові операції з урядом талібів

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Вашингтон, П'ятниця 24 вересня 2021 20:59
США дозволили деякі фінансові операції з урядом талібів Фото: США дозволили обмежені фінансові операції з талібами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство фінансів США видало дві ліцензії на обмежені фінансові транзакції з радикальним рухом "Талібан" і угрупованням "Мережа Хаккані". Це необхідно для проведення гуманітарних операцій в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мінфіну США.

У відомстві зазначили, що одна з виданих ліцензій дає можливість уряду США, неурядовим і деяким міжнародним організаціям, у тому числі ООН, укладати угоди знаходяться під санкціями "Талібаном" і "Мережею Хаккані" для полегшення гуманітарних потреб жителів Афганістану.

Друга ліцензія дозволяє проведення обмежених операцій, пов'язаних з експортом і реекспортом продуктів харчування, ліків і медичного обладнання в Афганістан.

"Казначейство прагне сприяти потоку гуманітарної допомоги народу Афганістану та іншим видам діяльності, які задовольняють його основні потреби", - заявила директор управління з контролю за іноземними активами Андреа Гацкі.

Нагадавши, в Афганістані після приходу до влади талібів можуть відновити страти і суворі покарання за злочини.

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