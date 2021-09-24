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До Афганістану можуть повернутися страти і суворі покарання, - чиновник талібів

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Афганістан, П'ятниця 24 вересня 2021 03:25
До Афганістану можуть повернутися страти і суворі покарання, - чиновник талібів Фото: таліби можуть повернути в Афганістан страти і суворі покарання (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Афганістан можуть повернутися страти і суворі покарання з приходом талібів до влади. Про це заявив чиновник і один із засновників руху "Талібан" мулла Норуддін Турабі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Турабі, якому зараз за 60, був міністром юстиції та главою так званого Міністерства пропаганди чесноти та запобігання пороку під час попереднього правління "Талібану".

В інтерв'ю він заявив, що рух знову проводитиме страти й суворі покарання, такі як ампутації рук (застосовували за крадіжки, - ред.), хоча, можливо, вже і не на публіці.

Він висловив невдоволення обуреннями з приводу страт, які таліби проводили, коли були раніше при владі, і застеріг світ від втручання в справи нових правителів Афганістану.

"Всі критикували нас за покарання на стадіоні, але ми ніколи нічого не говорили про їхні закони і покарання. Ніхто не скаже нам, якими мають бути наші закони. Ми будемо слідувати ісламу і будемо встановлювати свої закони на основі Корану", - сказав Турабі.

Він також сказав, що цього разу судді, в тому числі жінки, розглядатимуть злочини, але основою законів Афганістану буде Коран. При цьому суворі покарання можуть знову стати частиною життя афганців.

"Відрубування рук дуже необхідно для забезпечення безпеки", - сказав він, додавши, що така міра покарання має стримуючий ефект. Також він додав, що Кабінет вивчає питання про те, чи застосовувати покарання публічно, і "розробить політику".

Тураби заявляє, що "Талібан" змінився, оскільки дозволять використовувати телебачення, мобільні телефони, фото і відео. Він припустив, що таліби розглядають ЗМІ як спосіб поширення своїх ідей.

"Тепер ми знаємо, що замість сотень, ми можемо досягти мільйонів", - сказав він.

Також він припустив, що в разі, якщо покарання вирішать зробити публічними, то людям дозволять їх знімати на фото і відео для стримуючого ефекту.

Нагадаємо, що таліби назвали умови, за яких дівчатка можуть повернутися в школи. Там заявили, що для цього потрібні безпечні умови.

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Афганистан Талібан
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