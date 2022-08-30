Євросоюз має покінчити з будь-якою залежністю від Росії, - МЗС Румунії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Румунії Богдана Ауреску перед сьогоднішньою зустріччю глав МЗС країн ЄС.

За його словами, відносини між Росією і Євросоюзом будуть залежати від розвитку ситуації в Україні. При цьому Бухарест підтримує призупинення спрощеного візового режиму та відкритий до обмежень на видачу туристичних віз.

"Ми не можемо повернутися до звичних відносин з Росією. Зараз рано оцінювати майбутнє відносин між ЄС і Росією, тому що це залежить від розвитку подій в Україні. Але одне зрозуміло: ми повинні покінчити з будь-якою залежністю від Росії", - зазначив Ауреску.