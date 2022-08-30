Евросоюз должен покончить с любой зависимостью от России, - МИД Румынии
Европейский союз должен покончить с любой зависимостью от Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инотсранных дел Румынии Богдана Ауреску перед сегодняшней встречей глав МИД стран ЕС.
По его словам, отношения между Россией и Евросоюзом будут зависеть от развития ситуации в Украине. При этом Бухарест поддерживает приостановку упрощенного визового режима и открыт к ограничениям на выдачу туристических виз.
"Мы не можем вернуться к привычным отношениям с Россией. Сейчас рано оценивать будущее отношений между ЕС и Россией, потому что это зависит от развития событий в Украине. Но одно понятно: мы должны покончить с любой зависимостью от России", - отметил Ауреску.
Напомним, по данным EUObserver, ЕС обсуждает возможность сохранить упрощенный визовый режим для россиян до 25 лет.
Сегодня Германия официально предложила Евросоюза приостановить действие упрощенного режима.
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