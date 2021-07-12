Екс-заступника міністра оборони арештували під заставу

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра оборони у справі про постачання неякісної військової техніки до Збройних сил України. Екс-посадовця арештували з правом внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

"12 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши колишньому заступнику міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень", - заявили в ДБР.

Як раніше повідомляло РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах, мова йде про заступника міністра оборони України у 2015-2019 роках Ігоря Павловського.

Як наголосили в ДБР, запобіжні заходи було обрано всім чотирьом фігурантам цієї справи. Усіх їх арештували з правом внесення застави.

"Загальна сума застави для фігурантів становить понад 1,8 млрд гривень", - додали в ДБР.