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Фінансову допомогу від ЄС треба використати для підтримки малого і середнього бізнесу, - Порошенко

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Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 16:10
Фінансову допомогу від ЄС треба використати для підтримки малого і середнього бізнесу, - Порошенко Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко подякував партнерам з Європейського Союзу за виділення Україні макрофінансової допомоги. Він закликав владу спрямувати ці кошти на підтримку тих, хто найбільше постраждав внаслідок кризи - людям із вразливих категорій, а також малому та середньому бізнесу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт політсили.

"Виділення Євросоюзом 600 млн євро макрофінансової допомоги – вчасний та потрібний крок для підтримки нашої держави в умовах економічних та енергетичних викликів, спричинених як діями україноненависницького російського агресора, так і неефективною політикою влади", - заявляє Порошенко.

За його словами, Євросоюз як надійний партнер і союзник продовжує рішуче стояти пліч-о-пліч з Україною у протидії небезпечним загрозам.

"Очікуємо, що команда Зеленського використає ці важливі ресурси на допомогу вразливим верствам суспільства, а також малому та середньому бізнесу, а не на сумнівні популістичні проекти", - наголошує п’ятий президент.

Як повідомлялось, лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент України Петро Порошенко зустрівся з главою Парламентської Асамблеї ОБСЄ Маргаретою Седерфельт. Петро Порошенко привітав Маргарету Седерфельт з обранням на високу посаду очільника ПА ОБСЄ та побажав успіхів у справі забезпечення миру, безпеки і стабільності в регіоні відповідальності Організації.

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