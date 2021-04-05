"Євросолідарність" вимагає повторних виборів на 87 окрузі через фальсифікації

"Європейська солідарність" вимагає проведення повторних виборів на 87 окрузі через фальсифікації, адмінресурс та неможливість встановити достовірні результати голосування.
Про це йдеться на сайті партії.
Насамперед в партії вимагають відповіді на питання, яким чином на виборчих дільницях зникали бюлетені. А також, що робили на дільницях співробітники СБУ.
"Чому співробітники поліції не припиняли порушень виборчого законодавства, а підігравали депутатам від влади. Ці порушення зафіксовані, зокрема, представниками впливових громадських спостережних організацій, які зробили про це відповідні заяви", - йдеться в заяві.
Партія вимагає реакції на представлені громадськими організаціями ОПОРА, КВУ та іншими докази порушень виборчого законодавства.
У Порошенка переконані, що вибори на 87 окрузі за низкою показників відкидають Україну від згаданого сприйняття у світі.
"Тому звертаємось до Парламентської асамблеї ОБСЄ, голів держав і урядів демократичних країн, насамперед "Великої сімки". Розраховуємо на те, що міжнародні організації нададуть свою оцінку тим подіям, які відбувалися на 87 окрузі. Зафіксованим порушенням мала б бути надана адекватна оцінка з боку міжнародних партнерів, які вболівають за здоров’я української демократії", - наголошують в "Євросолідарності".
Зважаючи на те, що численні порушення не дають можливості встановити достовірні результати голосування, партія вимагає:
"Закликаємо ОБСЄ спрямувати на ці вибори спостерігачів, аби зробити неможливим повторення ганебних практик, якими відзначились нинішні вибори. Звертаємося до українських демократичних сил, політичних партій і громадських організацій об’єднати зусилля для недопущення фальсифікації виборів, позбавлення громадян права на вибір, захисту української демократії", - резюмували у Порошенка.
Нагадаємо, згідно з поточними даними, вибори на 87 окрузі виграв спортсмен Василь Вірастюк, якого висувала партія "Слуга народу". Він обійшов бізнесмена Олександра Шевченка на 700 голосів.
При цьому поліція відкрила 17 кримінальних справ за порушення на цих виборах.ё