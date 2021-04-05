"Євросолідарність" вимагає повторних виборів на 87 окрузі через фальсифікації

Насамперед в партії вимагають відповіді на питання, яким чином на виборчих дільницях зникали бюлетені. А також, що робили на дільницях співробітники СБУ.

"Чому співробітники поліції не припиняли порушень виборчого законодавства, а підігравали депутатам від влади. Ці порушення зафіксовані, зокрема, представниками впливових громадських спостережних організацій, які зробили про це відповідні заяви", - йдеться в заяві.

Партія вимагає реакції на представлені громадськими організаціями ОПОРА, КВУ та іншими докази порушень виборчого законодавства.

У Порошенка переконані, що вибори на 87 окрузі за низкою показників відкидають Україну від згаданого сприйняття у світі.

"Тому звертаємось до Парламентської асамблеї ОБСЄ, голів держав і урядів демократичних країн, насамперед "Великої сімки". Розраховуємо на те, що міжнародні організації нададуть свою оцінку тим подіям, які відбувалися на 87 окрузі. Зафіксованим порушенням мала б бути надана адекватна оцінка з боку міжнародних партнерів, які вболівають за здоров’я української демократії", - наголошують в "Євросолідарності".

Зважаючи на те, що численні порушення не дають можливості встановити достовірні результати голосування, партія вимагає:

захистити волевиявлення громадян і право на чесні вибори та представництво;

притягнути до відповідальності винних у порушеннях виборчого законодавства - безвідносно до посад і до того, від кого виходили вказівки щодо порушення законодавства;

провести повторні вибори народного депутата України у 87 виборчому окрузі.

"Закликаємо ОБСЄ спрямувати на ці вибори спостерігачів, аби зробити неможливим повторення ганебних практик, якими відзначились нинішні вибори. Звертаємося до українських демократичних сил, політичних партій і громадських організацій об’єднати зусилля для недопущення фальсифікації виборів, позбавлення громадян права на вибір, захисту української демократії", - резюмували у Порошенка.