Фракція "Європейської солідарності" у Київраді вимагає збільшити витрати на сферу охорони здоров’я у 2021 році на 450 мільйонів гривень.

Про це повідомила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

Вона зазначила, що на цьому тижні відбудеться два засідання Київради, де будуть обговорені бюджетні питання.

"Завтра відбудеться позачергова сесія Київської міської ради для змін до бюджету поточного року. Нашою командою було знайдено додаткові кошти з розмірі 422 млн грн, які будуть розподілені серед лікарень для боротьби з коронавірусом. Тобто на ці гроші будуть закуплені додаткові ліки для лікування хворих на коронавірус, і це допоможе у проміжний період поміж бюджетами 2020 і 2021 року надавати якісну допомогу хворим", - говорить Марина Порошенко.

Вона також зазначила, що 24 грудня відбудеться чергова бюджетна сесія, де розглянуть кошторис столиці на 2021 рік.

"Ми його уважно вивчили і побачили, що, на жаль, бюджет на охорону здоров’я був зменшений більш ніж на 1 мільярд 800 мільйонів. Частина цих грошей буде покрита через Національну службу здоров’я. Однак в умовах пандемії коронавірусу ми не можемо зменшувати бюджет на охорону здоров’я, коли ми не знаємо, які ще непередбачувані виклики постануть перед нами у майбутньому", - переконана Марина Порошенко.

За її словами, вона як голова відповідної профільної комісії охорони здоров’я і соціальної політики подала 12 поправок на 450 мільйонів. Це та необхідна мінімальна сума, яка зменшить різницю із фінансуванням минулого року, коли за цією статтею було профінансовано майже півтора мільярда гривень. А цього року вона складає 395 мільйонів.

"Якщо не додати ще 450 мільйонів, це відразу відобразиться на якості лікування киян. Тому що це відсутні ремонти, реконструкції, відсутнє додаткове обладнання, якого вже столиця не побачить наступного року. А це й кисневі точки, і все необхідне для того, щоб рятувати життя хворих на коронавірус", - зауважує Порошенко.

Як відомо, за ініціативи фракції "Європейська солідарність" 22 грудня відбудеться позачергове засідання, під час якого мають ще цьогоріч спрямувати додатково понад 400 мільйонів гривень на забезпечення київських лікарень медикаментами, обладнанням та засобами захисту. Кошти були знайдені завдяки аудиту столичного бюджету-2020.