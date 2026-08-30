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По Европе ходят смертельно опасные "головы Трампа": исследователи бьют тревогу

01:25 30.08.2026 Вс
2 мин
Исследователи голландского института отнесли препарат к очень опасным
aimg Юлия Маловичко
По Европе ходят смертельно опасные "головы Трампа": исследователи бьют тревогу Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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В Европе появились опасные таблетки экстази в форме головы президента США Дональда Трампа. Они содержат значительное количество особо опасного вещества, которое может привести к смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Таблетки, которые исследовали специалисты института в Нидерландах, выпускают в разных цветах. Осни имеют форму головы американского президента и надписи "Trump" и "NL".

Институт Тримбос - центр иследования наркотиков и зависимостей, расположенный в Утрехте, - по появлению таких таблеток объявил специальное "красное предупреждение".

Там подчеркнули, что эти таблетки нельзя употреблять ни при каких обстоятельствах. Пока неизвестно, сколько таких таблеток в обращении. В то же время несколько пунктов тестирования наркотиков уже получили их для проведения анализа, сообщила представитель института Анник Гротгейс.

По ее словам, ранее специалисты встречали таблетки в форме логотипа Супермена или с символикой автомобильных брендов.

Содержимое таблеток

В Институте Тримбос сообщили, что в таблетках содержится очень большое количество параметоксиметамфетамина, или PMMA.

По своим свойствам это вещество похоже на MDMA - активный компонент таблеток экстази, которые употребляют некоторые посетители клубов и стали особенно популярны вместе с развитием рейв-культуры в 1980-1990-х годах.

В то же время PMMA гораздо опаснее, отметили специалисты.

Через несколько часов после употребления вещества у человека могут внезапно появиться тошнота, учащенное сердцебиение, судороги и очень высокая температура тела.

Употребление таких таблеток может привести к перегреву организма с потенциально смертельным исходом.

Отношение Трампа к наркотикам

Сам Дональд Трамп, как известно, не употребляет алкоголь и критически относится к запрещенным психотропным веществам, на чем построена его антинаркотическая кампания в США.

В преддверии выборов в США в 2024 году в интервью подкастеру Тео Вону он назвал кокаин "грязной и противной штукой".

Недавно Белый дом представил новую стратегию борьбы с наркотиками.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники аэропорта Амстердама были задержаны после перехвата 321 килограмма кокаина.

Еще мы писали, что правоохранители в Украине разоблачили и задержали организаторов международного канала контрабанды наркотиков.

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