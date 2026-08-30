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Європою ширяться смертельно небезпечні "голови Трампа": дослідники б'ють на сполох

01:25 30.08.2026 Нд
2 хв
Дослідники голландського інституту віднесли препарат до дуже небезпечних
aimg Юлія Маловічко
Європою ширяться смертельно небезпечні "голови Трампа": дослідники б'ють на сполох Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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У Європі з'явились небезпечні таблетки екстазі у формі голови президента США Дональда Трампа. Вони містять значну кількість особливо небезпечної речовини, яка може призвести до смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Таблетки, які дослідили фахівці інституту в Нідерландах, випускають у різних кольорах. Вони мають форму голови американського президента та написи "Trump" і "NL".

Інститут Трімбос - центр дослідження наркотиків і залежностей, розташований в Утрехті, - через появу таких пігулок оголосив спеціальне "червоне попередження".

Там наголосили, що ці таблетки не можна вживати за жодних обставин. Наразі невідомо, скільки таких пігулок перебуває в обігу. Водночас кілька пунктів тестування наркотиків уже отримали їх для проведення аналізу, повідомила речниця інституту Аннік Гротгейс.

За її словами, раніше фахівці також зустрічали таблетки у формі логотипа Супермена або з символікою автомобільних брендів.

Вміст таблеток

В Інституті Трімбос повідомили, що в пігулках міститься дуже велика кількість параметоксиметамфетаміну, або PMMA.

За своїми властивостями ця речовина схожа на MDMA - активний компонент таблеток екстазі, які вживають деякі відвідувачі клубів і які стали особливо популярними разом із розвитком рейв-культури у 1980-1990-х роках.

Водночас PMMA значно небезпечніший, наголосили фахівці.

Через кілька годин після вживання речовини у людини можуть раптово з'явитися нудота, прискорене серцебиття, судоми та надзвичайно висока температура тіла.

Вживання таких таблеток може призвести до перегрівання організму з потенційно смертельними наслідками.

Ставлення Трампа до наркотиків

Сам Дональд Трамп, як відомо, не вживає алкоголю і критично ставиться до заборонених психотропних речовин, на чому побудована його антинаркотична кампанія в США.

Напередодні виборів у США у 2024 році в інтерв'ю подкастеру Тео Вону він назвав кокаїн "брудною і гидкою штукою".

Нещодавно Білий дім також представив нову стратегію боротьби з наркотиками.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що співробітників аеропорту Амстердама затримали після перехоплення 321 кілограма кокаїну.

Ще ми писали, що правоохоронці в Україні викрили та затримали організаторів міжнародного каналу контрабанди наркотиків.

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